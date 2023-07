Schrijven over een nieuw azc stemmingmakerij? Kom op zeg

Zwaar beschadig­de fietsbrug ingestort en ligt nu deels in Regge: Storm Poly meest waarschijn­lij­ke oorzaak

De zwaar beschadigde fietsbrug over de Regge tussen de Hellendoornse buurtschappen Marle en Eelen en Rhaan is ingestort. Waarschijnlijk is de zware storm Poly van woensdag verantwoordelijk voor het feit dat een deel van deze brug nu in het water ligt.