Schrik zit er goed in bij afvalbrengpunt Nijverdal na val vrouw in laadkuil: ‘Ze kon er niet op eigen kracht uit’

Twentse zakenvrouw verdacht van miljoenen­frau­de: ze kocht dure huizen, auto’s en jachten

HELLENDOORN - Tegen de 52-jarige Lisa C. is een celstraf van drie jaar geëist vanwege het witwassen van 3,2 miljoen euro. Volgens het Openbaar Ministerie investeerde de destijds in Hellendoorn wonende Engelse samen met haar inmiddels overleden man het criminele geld in dure huizen, jachten en auto’s. Ze bezat ook een groot stuk grond in Haarle.

21 oktober