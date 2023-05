Scouts Marten en Sven uit Raalte beleven unieke dag op de Dam: ‘Dit maak je van je leven nooit meer mee’

Nu bom in Hellen­doorn is gebarsten rest de vraag: Wie wil verder met wie?

In Hellendoorn wordt ruim dertien maanden na de gemeenteraadsverkiezingen de coalitievorming nog eens een keer dunnetjes overgedaan. Wie gaat straks verder met wie en wat betekent dat voor het huidige college? Zeker is inmiddels dat oppositiepartij CDA een sleutelpositie in handen heeft.