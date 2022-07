Serviceplein Hellendoorn Rally op parkeerplaats avonturenpark

Update Strooizout veroor­zaakt schade aan brug in Nijverdal, tijdelijk geen zwaar vrachtver­keer door Kerkstraat

NIJVERDAL - Aan de buitenzijde is het niet te zien, maar de veel gebruikte brug over de Regge in de Kerkstraat moet nodig worden hersteld. De constructie is aangetast door strooizout. Vrachtverkeer zwaarder dan 15 ton wordt geweerd.

