Singles zoeken verkering op Nijverdalse bowlingbaan: ‘Een blauwtje kun je hier niet lopen’

NIJVERDAL - Hij of zij leek zo leuk gedurende de online-gesprekken die ze hadden. Toch kan ‘in het echie’ dat ‘leuke’ contact nog wel eens behoorlijk tegenvallen. Ongemakkelijke ontmoetingen in de datewereld? Ze horen erbij. Maar niet als het aan Laura van Veenendaal en Natascha de Ruiter van Mingle the Single ligt. „Eerst een gezellige activiteit met de hele groep en achteraf kun je ons laten weten of je iemand leuk vindt.”

Met een grote glimlach staat Natascha samen met Rudy Vukkink de deelnemers van een ouderwetse bowlingmiddag op te wachten bij de ingang van Kartplaza in Nijverdal. „Je kunt doorlopen hoor", zegt ze. Laura vertelt je wat je verder moet weten en bij de banen word je ingedeeld naar leeftijd.” Het is een warm welkom zo bij binnenkomst voor de bijna vijftig singles die niet alleen een mooie middag willen hebben, maar vooral ook op zoek zijn naar de liefde.

Primeur in oost-Nederland.

Het is voor het eerst dat Mingle the Single neerstrijkt in het oosten van het land. „We komen uit de Hoeksche Waard en bestaan nu twee jaar. Het gaat goed, want inmiddels hebben we al heel wat koppeltjes zien ontstaan", vertelt Laura. „We zijn hier eigenlijk op initiatief van Rudy. Hij komt uit Nijverdal en vond dat we ook maar eens deze kant op moesten.”

De 36-jarige Rudy is niet alleen gastheer, maar ook deelnemer aan de bowlingmiddag. „Ik ben best wel gespannen", vertelt hij. Dit is voor mij de eerste keer dat ik dit doe. Van nature ben ik heel verlegen.”

Online-ontmoeting blijkt afknapper

De Nijverdaller heeft eerder gedatet en zou graag een relatie willen. „Online iemand leren kennen kost me veel energie. En als je elkaar dan eindelijk ontmoet, kan het toch tegenvallen. Dat is me nu al een paar keer overkomen en dat wil ik niet meer omdat je elke keer teleurgesteld bent. Mingle the Single is veel laagdrempeliger en je ontmoet meerdere mensen.” Of hij al iemand op het oog heeft? „Nou, ik denk dat ik inderdaad al wel een leuke dame heb gezien.”

„Samen een activiteit ondernemen breekt gelijk al het ijs, dat zie je nu ook", legt Laura uit. Ze heeft gelijk, want bij de twee bowlingbanen waar de deelnemers zich bevinden, gaat het er ongedwongen aan toe. Er wordt gekletst, gelachen en de sfeer zit er prima in. „Een blauwtje kun je hier niet lopen, want achteraf kun je bij ons laten weten of je iemand leuk vindt. Wanneer de interesse wederzijds is, brengen wij het contact tot stand. Maar dat kan natuurlijk ook tijdens de activiteit al, als je zeker weet dat er een klik is.”