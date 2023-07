Sjanne begint eigen kinderopvang op boerderij in Laag Zuthem: ‘Zoveel mogelijk buiten in de natuur’

Hoe kan je een kind op de best mogelijke manier ontwikkelen? Met die vraag hield Sjanne Mulder uit Laag Zuthem zich de afgelopen jaren bezig. Als pedagoog is zij nauw betrokken bij kinderen en hun opvoeding. Haar droom komt nu uit: een eigen kinderopvang op de boerderij van haar ouders. ,,Dit is de juiste plek voor kinderen om zich te ontwikkelen.”