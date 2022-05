Sloop begonnen bij v.v. Hellendoorn, maar 50 jaar oud gebouw blijft staan: ‘We willen duurzaam verbouwen’

Ooggetui­gen doen verslag van bevrijding van Haarle, nu ook op groot scherm

HAARLE - Eindelijk kunnen Willy Wolterink en Henk Vloedgraven hun documentaires over de bevrijding van Haarle laten zien op een groot scherm. Daarmee geven ze een bijzondere inkijk in de bevrijding van het dorp, die bepaald niet zonder slag of stoot ging.

25 april