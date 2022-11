Speciaalzaak Tijd Voor in Nijverdal stopt eind december: ‘Koffie en thee worden te duur’

Fietser lichtge­wond door botsing met maaltijdbe­zor­ger in Nijverdal

NIJVERDAL - Op de Potgieterstraat in Nijverdal zijn een fietser en een maaltijdbezorger zondag aan het einde van de middag met elkaar in botsing geraakt. De fietser raakte daarbij lichtgewond en is voor controle naar de huisartsenpost gebracht.

20 november