Speciaalzaak Tijd Voor in Nijverdal stopt eind december: ‘Koffie en thee wordt te duur’

Nijverdal­ler Alby Mulder (61) gooit zijn leven om en wordt bierbrou­wer: ‘Ik ben een supergeluk­kig man’

NIJVERDAL - Alby Mulder (61) was 20 jaar een superenthousiaste cultuurmakelaar in Nijverdal. Hij heeft de Hellendoornse cultuurorganisatie ZINiN nu verruild voor een ‘vrij leven’ als bierbrouwer in de Achterhoek, waar hij met zijn vrouw Linda ook een B&B runt. Een openhartig gesprek met een ‘passionado’.

7 november