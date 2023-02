Sportschool in Raalte koopt naastgelegen tennishal en bouwt vier padelbanen: ‘Gaat verder dan likje verf’

Het Ravijn neemt eervol afscheid van Europa; winst in tweede wedstrijd tegen Istanbul niet voldoende

Het Europese avontuur van de mannen van Het Ravijn begon in Nijverdal en eindigde woensdag ook in het eigen zwembad. Na de poulewedstrijden voor de Champions League en de kwalificatie voor de Challenger Cup, struikelde Het Ravijn in de kwartfinale van die Challenger Cup. Het Turkse Enka Istanbul was over twee wedstrijden te sterk.

