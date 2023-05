Staan laadpalen in Raalte wel op de goede plek? Dit zijn de ‘logische’ redenen bij een locatiekeuze

indebuurt.nl Andy wint Slechtste Chauffeur van Nederland: 'Ik let op alles, behalve op het verkeer'

De Slechtste Chauffeur van Nederland, die titel wil toch niemand winnen. Maar Andy Kamp (22) is enorm blij met zijn overwinning in het gelijknamige tv-programma van RTL 5. De oliebollenbakker uit Borne staat elk jaar met zijn kraam in Almelo. Zijn ballen vallen in de smaak, maar autorijden kan hij maar beter laten.