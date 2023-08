indebuurt.nl Almelose winkel­nieuws van juli 2023: deze winkels en andere zaken gingen open of dicht

Op indebuurt Almelo lees je volop nieuwtjes over winkels, horecazaken en andere bedrijven in de stad. Welke winkels en andere zaken zijn er nieuw en welke gaan sluiten of verhuizen? Hierbij het winkelnieuws in Almelo van juli 2023.