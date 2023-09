Alma College in Almelo opent deuren na ingrijpen­de verbouwing: ‘Ex-leer­ling herkent de school niet meer’

De school is nieuw en niet nieuw tegelijk. Het Alma College in de Aalderinkshoek is van binnen onherkenbaar vernieuwd. Bijna elke muur ging er uit. Maar kozijnen en andere materialen zijn hergebruikt. Vrijdag om half drie is de officiële opening. Een mijlpaal voor Almelo.