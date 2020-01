Strongmanrun Hellendoorn kiest nieuwe koers en gaat verder als Yu Man Race

Hoe denkt Daarler­veen over alternatie­ve energie?

13:14 DAARLERVEEN - Plaatselijk Belang (PB) Daarlerveen wil graag weten hoe de inwoners van dit dorp denken over hun toekomstige energievoorziening. ‘Hoe houden we in de nabije toekomst onze huishoudens, bedrijven en onze infrastructuur draaiende als we niet langer de beschikking hebben over gas en olie?', vraagt het PB-bestuur zich af in de laatste nieuwsbrief.