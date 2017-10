Taakstraf voor zoon na vondst wietkwekerijen in Nijverdal

De kwekerijen waren in de periode van 8 januari tot 3 maart 2017 actief in twee panden aan het Pijlkruid en Vederkruid. Het laatste huis is van de vader. De zoon bekende gistermiddag dat hij verantwoordelijk is voor de kwekerijen, maar dat zijn vader er niks mee te maken heeft. De man is slecht ter been en zou niet in zijn huis boven zijn geweest. "Ik vind het onwaarschijnlijk dat meneer niet door had dat er een hennepkwekerij op zolder was", zei de officier van justitie. De rechter ging niet mee met de taakstraf van 40 uur en een voorwaardelijke celstraf van 1 week die tegen de vader werden geëist. Hij achtte het bewijs onvoldoende.