Tbs’er noemt na tientallen jaren tbs zijn diagnose onzin en wraakt rechtbank

,,Het is allemaal onzin’’, zei de man die in 1997 tot tbs met dwangverpleging werd veroordeeld voor het doden van een medebewoner van het toenmalige Franciscushof in Raalte. Hij wraakte maandag de rechtbank op de tbs-verlengingszitting.