Tecklenburg Rundfahrt van Nijverdalse toerclub probleemloos verlopen

Sinds vorig jaar is dat het maximumaantal deelnemers om de veiligheid van alle renners op de smalle, heuvelachtige wegen te waarborgen. Edwin Telgenkamp telde namens organisatie CC ’75 slechts enkele ernstige valpartijen. „Een deelnemer met flinke schaafwonden, en iemand met gebroken ribben. Voor zover ik nu weet is er geen ambulance in actie gekomen. De omstandigheden waren dan ook ideaal. Droog. Hooguit lag er hier en daar wat grind op de weg.” Vooral in de afdalingen na een steile klim is het dan oppassen.