Thea en Trudy moeten verminkt Lokaal Hellendoorn samen uit het slop trekken: ‘Steun is groot’

Met schop en kruiwagen gegraven Twenteka­naal in de schijnwer­pers

WIERDEN - Het Twentekanaal is al sinds 1938 de verbindende schakel tussen Enschede en het landelijke netwerk van rivieren en kanalen. Gegraven met de schop en kruiwagen. In Wierden is een expositie ingericht over de geschiedenis van het kanaal.

5 januari