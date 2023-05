Toekomst van Platform Techniek Salland niet meer onzeker dankzij financiële injectie techniekbedrijven

Met 50.000 euro op zak komen de Almeloop­ers over de Roparunfi­nish in Rotterdam

Met 50.000 euro op zak voor het goede doel komen de Almeloopers maandag eind van de middag over de Roparunfinish in Rotterdam. Zo’n 54 uur eerder zijn ze weggeschoten vanuit de start op Vliegveld Twenthe. Bekaf, met 560 kilometer achter de rug. „Hoe dichterbij de finish komt, hoe meer energie we krijgen.”