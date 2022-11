Toeristen weg of Toeristenweg?

MET VIDEO Historicus wil herstel van uniek dubbelpor­tret uit Hellen­doorn: ‘Mensen van 400 jaar geleden gooi je niet weg’

HELLENDOORN - Ze hingen in een verdwenen kasteel, werden verzaagd tot bedsteedeur en lagen jarenlang in een vochtige villa op de Eelerberg bij Hellendoorn: de portretten van een onbekende man en een vrouw, geschilderd rond 1600. Historicus Dinand Webbink zet zich in voor restauratie. „Mensen van 400 jaar geleden gooi je niet weg, die hoor je te bewaren.”

