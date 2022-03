Tom Hallink (28) uit Daarlerveen haalt de eindstreep bij Kamp van Koningsbrugge en is commandowaardig

Cabaretier Freek de Jonge schrijft z’n memoires en draagt in Hellen­doorn voor uit eigen werk

HELLENDOORN - Cabaretier Freek de Jonge is vrijdagavond in dorpskerk ‘n Oalen Griezen om daar het een en ander te vertellen over zijn boek Kom Verder!. Dat is het eerste deel van zijn memoires, dat in oktober verscheen.

11 maart