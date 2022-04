Traditie na corona in ere hersteld: Palmpasenoptocht in Hellendoorn, de grootste van Overijssel

„De accordeonist stond altijd te spelen op de kleedwagen, die achter de dorpsomroeper Klepperderk rijdt. Dat is een oude door een paard voortgetrokken boerenkar met houten wielen. Om deze wielen zitten metalen strippen die een ratelend geluid maken, waardoor het geluid van de accordeon enigszins verloren gaat. Daarom heeft de muzikant besloten hiermee te stoppen en daar hebben we wel begrip voor”, zegt woordvoerder Gerrit Hendriks namens de organiserende stichting Oald Heldern De Noaberschop.

We hadden in Hellen­doorn altijd de grootste palmpasen­op­tocht van Overijssel en hopen dat de coronatijd daar geen afbreuk aan doet

‘Grootste van Overijssel’

De palmpasenoptocht in Hellendoorn was in het verleden de grootste van de provincie Overijssel met gemiddeld zo'n 1.500 deelnemers en veel toeschouwers langs de route, die op de zondag voor Pasen kwamen kijken naar de bonte stoet. Hendriks hoopt dat dit zondag opnieuw het geval zal zijn, maar zegt niet goed te kunnen inschatten of corona gevolgen voor de deelname heeft. Want vanwege deze pandemie ging ook de palmpasenoptocht twee achtereenvolgende jaren niet door.