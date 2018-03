Trainer Ester van SVVN over slechte reeks: ‘We leefden boven onze stand’

'Geen linkse indoctrinatie op scho­len­ge­meen­schap Reggesteyn '

21 maart NIJVERDAL/RIJSSEN - In welke mate is er sprake van linkse indoctrinatie in het onderwijs? Dat onderzochten de havo-5 leerlingen Bastian Beukers (16) en Jesper Nijkamp (18) van Reggesteyn Noetselerberg in Nijverdal. Op Reggesteyn blijkt daar geen sprake van te zijn, is hun conclusie.