Tubbergse wethouder Trees Vloothuis (68) gaat coalitiegesprekken in Hellendoorn leiden: ‘Een bestuurlijk zwaargewicht van buitenaf’

NIJVERDAL - Lokaal Hellendoorn schuift Trees Vloothuis uit Oldenzaal naar voren als informateur om de gesprekken over de vorming van een nieuwe coalitie in de gemeente Hellendoorn te leiden. De 68-jarige is nu nog onafhankelijk wethouder in de gemeente Tubbergen en was daarvoor 12 jaar als wethouder actief in de gemeente Oldenzaal namens de WerknemersGroepering.

‘Een bestuurlijke zwaargewicht van buitenaf’. Zo wordt Vloothuis omschreven door fractievoorzitter Annemarie Dubbink van Lokaal Hellendoorn. De lokalo’s in Hellendoorn zorgden vorige week bij de verkiezingen voor een politieke aardverschuiving en hebben nu met 13 zetels een absolute meerderheid in de gemeenteraad. Lokaal Hellendoorn zocht ‘een doortastende buitenstaander’ om het proces van coalitievorming te begeleiden.

Buitenstaander

„We hebben zaterdag gesprekken gevoerd met meerdere kandidaten, die we voor de verkiezingen al op het oog hadden om eventueel informateur te worden. We hadden wel verwacht opnieuw de grootste partij te worden en daardoor weer het initiatief in de coalitievorming te kunnen nemen. Al die kandidaten waren mensen van buiten deze gemeente, die daardoor geheel onafhankelijk naar de nieuwe politieke realiteit in Hellendoorn kunnen kijken”, vertelt Dubbink.

Quote Een buiten­staan­der als informa­teur leek ons een goed idee vanwege de gespannen politieke verhoudin­gen Annemarie Dubbink, , fractievoorzitter Lokaal Hellendoorn

Brede samenwerking

„Een buitenstaander leek ons wel een goed idee vanwege de gespannen politieke verhoudingen van de afgelopen jaren in de raad, waardoor een flinke kloof is ontstaan tussen oppositie en coalitie. We hebben alle andere partijen uitgenodigd om zaterdag te komen praten en aan te geven hoe zij naar de politieke toekomst kijken. Wij sluiten op voorhand geen enkele partij uit en hopen op een zo breed mogelijke samenwerking in de raad, want daar hebben onze burgers uiteindelijk het meeste baat bij. Wij willen snel aan de slag gaan in het volle besef dat wij het als Lokaal Hellendoorn nu wel waar moeten gaan maken.”

Andere koers varen

Volgens Dubbink blijkt uit de verkiezingsuitslag ‘overduidelijk’ dat de inwoners van de gemeente Hellendoorn een andere, vernieuwende koers willen. „Er is nog heel veel werk te verzetten en als Lokaal Hellendoorn gaan we die uitdaging met volle energie aan. We beseffen terdege dat we met het bekleden van 13 van de 25 raadszetels een grote verantwoordelijkheid hebben gekregen. Deze kunnen en willen we samen met onze raadsleden, steunfractieleden, bestuur en onze wethouderkandidaten dragen”, benadrukt ze

‘Geen wethouder’

Vloothuis omschrijf zichzelf als open en resultaatgericht en een voorstander van ‘nieuwe politiek’, want volgens haar is ‘de inwoner nu aan zet’. „Partijen moeten niet denken in termen van winst en verlies en of ze wel of geen bijwagentje van Lokaal Hellendoorn willen worden. Dat is oud politiek denken. Ik wil partijen bij elkaar brengen, die bereid zijn om bestuurlijke verantwoordelijkheid te nemen voor de lokale samenleving”, zegt ze en benadrukt zelf absoluut niet in te zijn voor een eventuele wethouderspost in Hellendoorn.

Vloothuis: „Ik ga samen met twee vertegenwoordigers van Lokaal Hellendoorn alle gesprekken met de andere partijen voeren. We hebben samen vooraf een aantal vragen aan de andere partijen geformuleerd en zaterdag kunnen we de antwoorden hierop bespreken. Eén van die vragen is hoe zij deze verkiezingsuitslag duiden en welke conclusies zij daaraan verbinden voor de toekomst.”