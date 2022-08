Tunnel in Nijverdal na vijf jaar nog steeds niet brandveilig gemaakt: ‘Aanpassing zorgt voor te veel verkeersoverlast’

‘Is dat niet levensgevaarlijk? Kun je wel veilig door de tunnel in de N35 rijden?’ Het zijn vragen die opdoemen na de bevestiging van Rijkswaterstaat. Want de tunnelbak wordt de komende tijd niet brandveiliger gemaakt. Werkzaamheden om een speciale brandwerende laag aan te brengen, zorgen voor te veel verkeersoverlast en zijn volgens de tunnelbeheerder misschien ook niet nodig.

Vooral dat laatste is opvallend, aangezien alle betrokkenen vijf jaar geleden in rep en roer waren, toen duidelijk werd dat de betonlaag in de Salland-Twentetunnel en vier andere Nederlandse tunnels veel minder brandwerend is dan is toegestaan. Het bouwmateriaal kan bij zeer hoge temperaturen uiteenspatten, met alle gevolgen van dien.