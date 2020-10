Twee en mogelijk meer coronagevallen bij eerste elftal Hulzense Boys: Club wil niet op kwestie ingaan

HULSEN - Het is nog onduidelijk of het om spelers, trainer of één van de begeleiders gaat, maar feit is dat ‘rondom het eerste elftal van Hulzense Boys’ twee mensen positief zijn getest op corona en dat ‘enkele anderen’ mogelijk met dit virus zijn besmet. Deze verdachte gevallen laten zich daarom nu testen.

De uitkomst van die testen is nog onbekend. De geconstateerde coronabesmetting was de reden dat zaterdag na overleg met de KNVB is besloten de wedstrijd Enter Vooruit-Hulzense Boys niet te laten doorgaan en het duel op een nader te bepalen datum in te halen.

Voorzitter zwijgt

Voorzitter Jan Bouwhuis van Hulzense Boys wil op dit moment niet ingaan op deze corona-uitbraak. „Ik wil dit eerst intern met het bestuur, commissies, trainers en de spelers gaan bespreken en duiden. Want hoe is dit ontstaan? Ik weet nog niet of we daarover nog iets naar buiten brengen, we hebben immers ook nog te maken met de privacy van de betrokkenen”, laat de voorzitter weten.

Bouwhuis vervolgt: „Het is voor iedereen duidelijk dat we aan het begin staan van de tweede coronagolf. Overal om ons heen zijn er steeds meer mensen met klachten, ook bij onze club. De nu geconstateerde besmettingen hebben verder geen gevolgen voor de trainingen en wedstrijden van andere teams op sportpark Smidserve, zolang iedereen de coronaregels maar in acht houdt.”