Twee gewonden bij ongeluk in Hellendoorn, twee kinderen komen met schrik vrij

Leefstijl­coach Martijn uit Twente waarschuwt voor gevaren diabetes: ‘Het moet en kan anders’

HELLENDOORN - Een interview met de Hellendoornse leefstijlcoach Martijn Krabshuis (42)? Dat kan niet zittend in een luie stoel. In plaats daarvan wordt er zo’n 45 minuten gewandeld langs de Regge, in marstempo. „Want wandelen is het beste en goedkoopste medicijn tegen diabetes.” Een gesprek met een man met een missie.

12 juli