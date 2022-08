Twee kinderen uit vastgelopen attractie gehaald op kermis Hellendoorn

Nijverdal­se dominee Wil Kaljouw (60) keert terug naar zijn Zeeuwse roots: ‘Dit komt toch een beetje als een verrassing’

NIJVERDAL - Dominee Wil Kaljouw (60) staat zeventien jaar in Nijverdal op de kansel. De predikant van wijk zuid van de Protestantse Gemeente Nijverdal (PGN) had verwacht hier over enkele jaren met emeritaat te gaan. Maar het liep anders, hij keert terug naar Zeeland. Een nieuw begin in het land waaruit hij als jongeling vertrok.

11 augustus