Twee maanden cel voor Nick A. uit Westerhaar-Vriezenveensewijk na knokpartij bij carwash in Nijverdal

BLOS-le­den voelen zich ‘stelselma­tig genegeerd’, maar raad geeft groen licht voor nieuwe kunstgras­vel­den

NIJVERDAL - De vertrekkende sportwethouder Henk Nijhof vindt het geen dolkstoot in de rug, maar is wel ‘onaangenaam verrast’ door de brief die vier van de vijf BLOS-leden zonder zijn medeweten hebben geschreven over de aanbesteding van vier kunstgrasvelden.

19 mei