Tweede Kamer wil oplossing voor vastgelopen N35-project: ‘De inwoners van Mariënheem zijn in nood’

Ruzie over diefstal van 500 euro lijkt Alexandru (27) fataal te zijn geworden in Almelo

Nieuwe getuigenverklaringen brengen de twee Roemeense bouwvakkers Ionel G. (38) en Mihail T. (29) steeds verder in het nauw over wat er gebeurd is in een woning aan de Treubstraat in Almelo op 15 oktober vorig jaar. In het pand werd de 27-jarige Alexandru Ciornei zwaar gewond aangetroffen. Een week later overleed hij aan zijn verwondingen.