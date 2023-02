Twentse poffertjesman Poffers bakt voor Turkije: ‘Ik breng de opbrengst zelf naar de imam’

HELLENDOORN - Het grijpt hem flink aan: de ramp in Turkije. Al blijft bij Dirk Poffers, de man die de lach aan zijn kont heeft hangen, de humor nooit lang achterwege. „Ik breng het geld zelf naar de imam”, zegt hij over zijn poffertjesactie, die hij zondag gaat houden. „Anders denkt de leu straks nog dat ik het in eigen zak steek.”

Hij is bekend van televisie. Van zijn seconde-optreden bij de Meilandjes en zijn - zeer geslaagde - optreden bij Foodtruck Gezocht. AvroTros wilde tranen zien, maar Dirk Poffers bleef maar lachen, toen hij bouwde aan zijn karakteristieke poffertjeskraam.

Maar het is hem nu bittere ernst. Want met zijn Amerikaanse bus gaat hij zondag geld ophalen voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en Syrië. „Omdat ik van drie zakjes meel, die me 120 euro kosten, 1500 tot 2000 euro kan maken.”

Hoop op vrijgevige dorpsgenoten

Bij Kamphuis Fietsen aan de Ninaberlaan in Hellendoorn gaat hij zondag, tussen 11.30 en 14.00 uur, 450 porties poffertjes bakken. Wat mensen ervoor betalen, moeten ze zelf weten. Maar Hellendoorner Poffers hoopt op vrijgevigheid onder zijn dorpsgenoten.

„Ze hebben het financieel best goed hier, in Hellendoorn. Normaal kost een portie poffertjes drie euro, maar ik hoop dat ze nu iets meer geven. Ik verwacht dat we 2000 euro binnenhalen.” Hij krijgt er namelijk ook hulp bij, van de Rotary en een medewerkster, die zich eveneens belangeloos inzetten.

Met de truck naar de imam

„Ik ben niet snel van m'n stuk", weet Poffers van zichzelf, „maar wat ik zie in Turkije grijpt me aan. Dat gedonder met China, Amerika en Oekraïne is ook erg, maar dit vind ik nog veel erger. Ik wil wat voor ze doen.”

Het geld dat zijn actie opbrengt, brengt hij zondag, met zijn truck en in het bijzijn van Turkse vrienden, hoogstpersoonlijk naar de moskee in Almelo. „Ik overhandig het aan de imam. Anders denkt de leu straks nog dat het in eigen zak steek", zegt hij, met een knipoog. „Hij mag het dan ook zelf tellen.”