Twentse textielfabriek produceert verse garen uit gebruikte kleding en wil zo een beetje de wereld redden

Mona Keijzer aan de slag als bemidde­laar in kanaaldra­ma: ‘Al hele droevige voorbeel­den gezien’

Mona Keijzer gaat zo snel mogelijk aan de slag in het kanaaldrama. Ze leest zich op dit moment in en wil op korte termijn met bewoners in gesprek. „Als mensen vermalen worden, gaat mij dat aan het hart. Ik ga kijken hoe ik van betekenis kan zijn.”