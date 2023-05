Twentse topalpiniste Line (30) was zich bewust van het risico dat ze liep: ‘Ik kan er vrede mee hebben, voor mijn familie is het vreselijk’

Dit plan moet Hellen­doorn­se partner­band met Duitse Ibbenbüren uit het slop halen

Ze moesten zich inhouden niet luid te applaudisseren tijdens de dodenherdenking in Hellendoorn. Want wat burgemeester Marc Schrameyer van het Duitse Ibbenbüren zei was hen echt uit het hart gegrepen. „Samen bouwen aan een gezamenlijke toekomst in een verenigd Europa.”