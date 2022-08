Uniek in Nederland: Spinning Jenny gaat in Twente garen spinnen van oud textiel

De kennis is er, de markt is er rijp voor en de planeet wordt er een beetje beter door. Dat is samengevat de context waarbinnen Spinning Jenny van start gaat aan de Marconistraat 9. De naam verwijst naar een van de eerste types spinmachines.



In het pand van Ter Steege zit nu nog een magazijn van Eurol, maar dat verkast in oktober. Dan trekt Spinning Jenny er in en begint de opbouw van de eerste fabriek in Nederland waar op grote schaal nieuw garen wordt gesponnen van oud textiel.