Van grijs naar groen: school in Raalte-Noord pakt voor tienduizenden euro’s plein aan en maakt het ‘puberproof’

Mark Rutte heeft ‘geen idee’ van Twents kanaaldra­ma? VVD-ministers waren wél op de hoogte (en wilden niets)

‘Geen idee.’ Premier Mark Rutte (VVD) en minister Hugo de Jonge (CDA) toonden zich dezer dagen stomverbaasd over het bestaan van het kanaaldrama in Twente. Opmerkelijk, want twee VVD-collega’s waren zeker op de hoogte van de 400 beschadigde panden langs Kanaal Almelo-De Haandrik en hun wanhopige bewoners. Die laatsten hebben hun hoop nu gevestigd op Mona Keijzer.