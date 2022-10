Van Hellendoornse chocola word je gelukkig, dat is na vijf jaar Twente Decadente wel duidelijk: ‘Vond het na één dag al geweldig’

MET VIDEO Auto vliegt uit de bocht bij Hellen­doorn: inzittende gewond, bestuurder ongedeerd

HELLENDOORN - Een auto is zondagochtend uit de bocht gevlogen en in de sloot terecht gekomen op de Ommerweg-N347 bij Hellendoorn. Een inzittende raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij.

