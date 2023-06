Vandaag kans op bewolkte dag in Hellendoorn

MET VIDEO Minister laat succes van Twente zien, Rijssen onthaalt koning Wil­lem-Alexan­der als popster

Twente kreeg in twee dagen het koninklijk echtpaar op bezoek. Koning Willem-Alexander bezocht opleidingscentrum Kampus in Rijssen en stak daarna het spoor over richting het centrum. Minister Hanke Bruins-Slot van Binnenlandse Zaken wilde hem graag het succes van de regio laten zien. Het ontvangst vond hij indrukwekkend. „Het lijkt wel Koningsdag hier.”