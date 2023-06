Vandaag kans op bewolkte dag in Hellendoorn

MIJN STENTOR Dit stuurden jullie in: zingen op de fiets tussen Almen en Eefde • leerlingen uit Bathmen en Loo duiken de praktijk in

Een hoop vrolijkheid deze week: officieel toegestaan om te zingen op de fiets, nieuw leven in Kring van Dorth, de handen uit de mouwen bij ondernemers in de omgeving én de uitreiking van een bijzonder lintje. Dit stuurden onze lezers uit Deventer, Zutphen, Salland en de Achterhoek deze week in.