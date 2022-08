Varkens en mais maken in Haarle plaats voor campers: ‘Het idee zat al langer in mijn hoofd’

Turks restaurant Lezzet uit Zwolle slaat vleugels uit naar Nijverdal: ‘Hebben meer grootse plannen’

NIJVERDAL - Over een week of vier à zes is Nijverdal een nieuw restaurant rijker. In het voormalige pand van SamSam aan de Willem Alexanderstraat opent dan het Turkse afhaalrestaurant Lezzet. Geen beginners, want er zit al meer dan tien jaar een vestiging in Zwolle-Zuid.

7 augustus