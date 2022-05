Veel schade na ongeval met drie auto's op kruising N35 bij Nijverdal

Plaatse­lijk Belang Hulsen lijkt gered van ondergang: Drie nieuwe bestuursle­den gevonden, ‘maar we zijn er nog niet’

HULSEN - Het voortbestaan van Plaatselijk Belang Hulsen lijkt te zijn verzekerd, nu zich donderdag tijdens de ingelaste ledenvergadering in dorpshuis Sion drie belangstellenden hebben gemeld voor een toekomstige bestuursfunctie. „Dat is een belangrijke eerste stap, mar we zijn er nog niet”, zegt waarnemend-voorzitter Jan Braakman.

15 april