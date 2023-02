Vele gulle gevers voor ‘warmtefonds’ in Hellendoorn, ruim 700 huishoudens krijgen een steuntje in de rug: ‘Dit is geweldig’

Buren padelbaan in Luttenberg hebben pech: nieuwe ‘regels’ komen te laat voor bestaande plannen

Raalte wil dat initiatiefnemers van nieuwe ‘padelplannen’ zich in de toekomst aan nieuwe afstandsrichtlijnen tot woningen houden. In een nieuw landelijk advies staat dat padelbanen minimaal 100 meter van woonhuizen af moeten staan. De padelbanen in Luttenberg mogen wél 50 meter van de huizen komen. ,,Dit is al vergund.’’