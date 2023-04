Verontwaardiging bij slachtoffers ongeluk Hellendoorn, veroorzaker (61) liet niets van zich horen

Analyse Met Margreet Overmeen is gemeentebe­stuur van Almelo weer compleet en deze ‘hoofdpijn­dos­siers’ krijgt ze op haar bordje

Het gemeentebestuur van Almelo is weer op volle sterkte. Margreet Overmeen is dinsdagavond in de raadsvergadering als wethouder geïnstalleerd. De D66-politicus moet de komende jaren flink aan de bak. Lees hier welke uitdagingen haar te wachten staan.