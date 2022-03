Vijftiende Brommers Kieken eerste grote evenement bij Lucky nu ‘alles weer los kan’

VIJF VRAGEN AANNIJVERDAL - Een paar dagen na het begin van de lente, op 25 maart, is er bij Lucky in Rijssen weer een aflevering van sixties muziekevenement Brommers Kieken. Een hele bijzondere want het is de eerste keer dat niemand over corona na hoeft te denken. Initiatiefnemer en organisator Wim van de Merwe legt in vijf vragen uit hoe bijzonder dat zit.

1. Voor wie te lang onder een steen heeft gelegen: Wat is Brommers Kieken?

„Het is een back-to-the fifties- en sixties-evenement met livemuziek en artiesten van toen. De tijd dat we onbezorgd op brommertjes rondreden met de meiden achterop. Gezellige muziek, brommers om naar te kijken en te proberen en ouderwetse gezelligheid. Dit is de vijftiende aflevering, ik organiseer het samen met mijn broer Bertus.”

2. Muziek van toen? Waar hebben we het dan over?

„Denk aan The Supremes en The Ronettes, maar ook muziek van The Monkees, The Beatles, Etta James, Nancy Sinatra en vele anderen. We hebben Chris Andrews op het podium bijvoorbeeld. Hij is inmiddels 78 jaar maar rockt nog net als vroeger. Je weet wel, van Yesterday Man en Pretty Belinda. We hebben ook de Bluebettes. Vijf muzikale dames die de nummers van toen zingen. Verder hebben we muziek van Lovin End.”

3. Jullie hebben geluk dat net op tijd de coronamaatregelen eraf gaan.

„Dat hebben we zeker, het kon niet mooier. In zekere zin is Brommers Kieken dit jaar dus een primeur. Het is de eerste keer dat alles weer los kan. Voor ons, voor Lucky maar ook voor de artiesten zelf. Ook voor hen is dit de eerste keer dat ze weer op het podium staan. Super natuurlijk.”

4. Zijn er weer brommers om te proberen?

„Die zijn er zeker. We hebben een hele serie oude brommers bij Lucky staan. Om naar te kijken, maar ook om een rondje op rond te rijden. Dat kan voordat de avond begint. Dat vinden mensen toch altijd heel speciaal. Rond acht uur gaat de zaal open en vanaf kwart voor negen zijn de optredens.”

5. En je eigen brommer, die Puch Maxi?

„Die is uit het vet, gepoetst en er helemaal klaar voor haha.”

Kaarten via lucky.nl