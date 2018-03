Voetballers De Zweef en Haarle moeten in korte tijd heel veel duels inhalen

Onno uit Daarlerveen in ongemakkelijk gesprek op Qmusic gekoppeld aan ex

29 maart DAARLERVEEN - Heel Nederland heeft donderdag live op de radio kunnen horen hoe Onno uit Daarlerveen op ietwat ongemakkelijke wijze weer in contact kwam met zijn ex. Tijdens de show van Stephan Bouwman op Qmusic werd hij in het onderdeel Music Match aan haar gekoppeld.