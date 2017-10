Volop aandacht voor Nijverdalse band Jagannath

Op de cd staan de twee demo's die de groep in de jaren tachtig opnam. De band speelde in die periode regelmatig live, maar tot een grote doorbraak kwam het nooit. De opnames zijn door producent Berthus Westerhuis onder handen genomen voor de cd.

Het album is uitgebracht door de Griekse platenmaatschappij Eat Metal Records, waar zanger Berenst contacten heeft. Een andere bekende Nijverdaller in de band is tattoo-artist Gert-Jan Aaltink op gitaar. De cd is onder meer te krijgen in zijn Cult Art Club.