Voor een eurootje een echte Weijkamp aan de muur: ‘Veel Haarlenaren wisten niet dat hij ook schilderde’

In een eerder stadium schonk deze schoolmeester al zijn foto's aan de nieuwe beeldbank van de Stichting Marke Haarle, dat als dankbetoon haar archiefruimte naar hem vernoemde. Voorzitter Hennie Bouwhuis schat dat het wel om 20.000 foto's gaat. „Toen meester Weijkamp naar Ulft verhuisde hebben we geholpen zijn woning leeg te halen. We kregen 165 schilderijen, die we ten goede van onze stichting mochten laten komen. De veiling is twee keer uitgesteld vanwege corona, maar drie keer is scheepsrecht en ook nog eens precies op z'n verjaardag”, zegt de preses.