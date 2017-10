Voor Wesley Spenkelink uit Nijverdal is het zwembad een tweede thuis

NIJVERDAL - Iedere dag Het Ravijn: voor Wesley Spenkelink is het de normaalste zaak van de wereld. "Maar in de weekenden heb ik nog wel tijd om uit te gaan, hoor."

Met zijn 20 jaar behoort Wesley Spenkelink van Het Ravijn tot de jongste genomineerden in de verkiezing voor de clubheld van het jaar. "Ik ben bijna elke dag op het zwembad te vinden. Het is een tweede thuis", zegt de Nijverdaller.

Nee, een avond afspreken om een foto te maken is niet zo'n probleem, want Spenkelink is steevast te vinden bij Het Ravijn. "Eén avond per week ben ik er niet; die houd ik vrij", zegt hij lachend. "En in het weekeinde heb ik ook echt wel tijd om te stappen met vrienden. Maar inderdaad, ik ben wel druk met de club."

Training geven

Deze avond geeft hij training. Even goed staat hij morgen achter de bar, of helpt hij bij de zwemlessen of het synchroonzwemmen. "Ik vind het leuk om te helpen bij activiteiten. En hier is altijd wel wat te doen. Ik help waar ik kan", zegt de waterpoloër, die zelf nog in het vijfde speelt.

Spenkelink kan zich niet anders herinneren dan dat hij bij Het Ravijn allerlei hand- en spandiensten verricht. "Dat had ik als kind al: mensen willen helpen. Dat heb ik ook van huis uit meegekregen. Daarbij stond m'n opa hier vroeger al achter de bar. Ook mijn moeder speelde altijd waterpolo. Ik kom dus uit een Ravijn-familie. Maar zo intensief als ik nu bezig ben met de club, doe ik zo'n vijf jaar."

Unieke jongen

Binnen de club wordt zijn tomeloze inzet zeer gewaardeerd. "Echt een unieke jongen", vatte oud-trainer Marcel ter Bals het kort samen. Niet voor niets werd Wesley Spenkelink begin deze maand bij Het Ravijn uitgeroepen tot vrijwilliger van het jaar. "Dat was mooi. Ze verzochten me opeens om bij de algemene ledenvergadering te komen. 'Wat moet ik daar dan', vroeg ik me af. Maar het kwartje viel snel. Een mooie waardering van het bestuur. Zij hebben me verkozen. 'Omdat je zoveel voor onze club doet', zeiden ze."

En nu is hij ook nog eens genomineerd voor de clubheld van het jaar. "Wie me genomineerd heeft, is voor mij een groot mysterie. Maar het is hartstikke leuk als iemand dat doet natuurlijk."