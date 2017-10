Vooral blikschade na ongeluk op N35 bij Nijverdal

Zwemmen en survival in Nijverdal

15:38 NIJVERDAL - Niet alleen zwemmen, maar ook klauteren over een grote stormbaan. Zo'n 50 kinderen doen deze week mee aan de zwemvierdaagse in Het Ravijn in Nijverdal, die uitdagende survival-elementen kent. Kinderen tot en met 12 jaar zwemmen elke dag 200 meter, de overige deelnemers 400 meter.