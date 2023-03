Voorzitter Stöppelhaene stopt ermee, bestuur neemt taken over: ‘Grote schoenen om te vullen’

Paul uit Borner­broek beloofde zijn dochter ooit een kinderboek, nu 18 jaar later is het af: ‘Het was best veel werk’

Schrijver Paul Moers uit Bornerbroek heeft al tien boeken over marketing geschreven. Maar zijn laatste was toch echt de moeilijkste. Het is een kinderboek: De Panjir van Oelibar - Ik wil een vriendje. Hij beloofde het boek achttien jaar terug aan zijn dochter, nu is het klaar.