Vrouw en nog nooit een metaaldetector vast gehad? Dan kan dat zaterdag in Hellendoorn

5 vragen aanNIJVERDAL/HELLENDOORN - Een vrouwenzoekdag. Nee, dat is geen variant op allerlei datingprogramma’s. Maar wat dan wel? Oud-Almelose Elise ter Braake van metaaldetectorzaak Detect in Nijverdal weet het antwoord.

Leuke term, een vrouwenzoekdag.

„Jawel hè? Er worden natuurlijk veel grapjes over gemaakt. ‘Waar kan ik me melden voor een vrouw?’, horen we veel. Maar nee, dit is iets van onze winkel in metaaldetectoren. Een dag speciaal voor dames deze zaterdag, waarbij zij eens de detector ter hand kunnen nemen en op zoek kunnen gaan naar allerlei materialen die de bodem verborgen houdt.”

Waarom?

„Deze hobby is vooral populair onder mannen en dat komt volgens mij omdat vrouwen er gewoon geen weet van hebben. Sommige dames hebben nog nooit een metaaldetector in handen gehad en weten niet hoe leuk het kan zijn.”

Jij bent er zelf ook aan verknocht?

„Inmiddels wel. Sinds we Detect overnamen, ontkom ik er ook niet aan. Maar dat geeft niet. Ik vind het echt geweldig. We zijn pas op vakantie geweest in Frankrijk en dan gaat de detector natuurlijk even mee het strand op. Al moet je goed opletten, want de regels zijn in elk land weer anders.”

Wel eens iets waardevols gevonden?

„Geen grote schat, maar wel een keer een paar munten uit de Tweede Wereldoorlog. Ik heb het meestal te druk in de winkel om eropuit te gaan. We hebben wel klanten die wel regelmatig bijzondere spullen vinden. Die gaan op maandag weg en komen zondag terug uit een ver land. En ja, als je dag in dag uit zoekt, in water en op de velden, dan vind je wel eens een gouden ring.”

Wat is er zaterdag te doen en waar?

„We gaan met een groep vrouwen speuren in Hellendoorn op twee velden. Waar exact vertel ik nog niet. Dat maken we kort van tevoren bekend. Anders denkt iedereen dat daar wat te halen valt en is het de hele week druk. Dat wil de grondeigenaar ook niet. Wat we hopen te vinden? Dat weet je nooit. Wel is Hellendoorn natuurlijk veel ouder dan Nijverdal. Dan is de kans groter dat je materialen van heel vroeger vindt.”

Aanmelden en info: zoekdag@detect.nl